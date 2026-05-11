Agenda Macro Zonebourse : le 12 mai 2026

(Zonebourse.com) - 11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Zone Euro)
11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)
14h30 : Taux d'inflation de base (mensuel) (États-Unis)
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14h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (États-Unis)
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