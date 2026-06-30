Agenda Macro Zonebourse : le 1 juillet 2026

(Zonebourse.com) - 11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation (annuel) flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation (mensuel) flash (Zone Euro)
14h15 : Créations d'emplois ADP (États-Unis)
16h00 : Indice ISM manufacturier (États-Unis)
16h00 : Indice ISM manufacturier emploi (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
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