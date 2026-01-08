Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 9 janvier 2026

(AOF) - Aucune publication d'importance n'est prévue ce jour.
A lire aussi
-
L'équipementier automobile Dumarey Powerglide va fermer son usine strasbourgeoise d'ici à la fin d'année, entraînant la suppression de 320 emplois, après que son principal client, l'équipementier ZF, a mis fin prématurément à leur contrat. "On a informé hier le ... Lire la suite
-
La Russie a torpillé jeudi le plan européen prévoyant le déploiement d'une force multinationale composée de plusieurs milliers de soldats en Ukraine après la fin de la guerre, avertissant que toute présence militaire occidentale dans ce pays serait considérée par ... Lire la suite
-
Alors que l'attaque sur le Venezuela vient de confirmer la détermination des États-Unis à user de la force pour contrôler l'ensemble du continent américain, au détriment du droit international, l'avenir du Groenland, également dans la ligne de mire de Washington, ... Lire la suite
-
Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi matin devant un bâtiment fédéral en banlieue de Minneapolis, faisant face à de nombreux policiers armés, pour protester contre les conditions de la mort la veille d'une habitante tuée par la police de l'immigration ... Lire la suite
