Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 6 octobre 2025
information fournie par AOF 06/10/2025 à 17:25

(AOF) - Lundi 6 octobre

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Mardi 7 octobre

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera ses résultats du premier semestre.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Implanet

La société de technologies médicales annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable présentera ses résultats du premier semestre

Voyageurs du monde

Le spécialiste du tourisme signalera ses résultats du premier semestre.

Mercredi 8 octobre

Cogra

Le fabricant de granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Jeudi 9 octobre

Bluelinea

Le spécialiste de la silver économie précisera ses résultats du premier semestre.

SpineGuard

La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Wallix

L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera ses résultats du premier semestre.

Vendredi 10 octobre

Aucune publication d'importance n'est attendue.

Valeurs associées

BILENDI
19,6000 EUR Euronext Paris -2,49%
BLUELINEA
0,4800 EUR Euronext Paris 0,00%
COGRA
4,6300 EUR Euronext Paris +0,22%
FERMENTALG
0,4960 EUR Euronext Paris +0,61%
IMPLANET
0,4100 EUR Euronext Paris -6,18%
OBIZ
3,7200 EUR Euronext Paris -1,59%
SOCIETE LDC
89,7000 EUR Euronext Paris -0,33%
SPINEGUARD
0,1900 EUR Euronext Paris +100,00%
VOYAGEURS MONDE
158,0000 EUR Euronext Paris +0,64%
WALLIX GROUP
25,5000 EUR Euronext Paris -2,11%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

