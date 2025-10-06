Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 6 octobre 2025

(AOF) - Lundi 6 octobre
LDC
Le spécialiste de la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Mardi 7 octobre
Bilendi
Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera ses résultats du premier semestre.
Fermentalg
Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Implanet
La société de technologies médicales annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Obiz
La plateforme digitale de marketing relationnel responsable présentera ses résultats du premier semestre
Voyageurs du monde
Le spécialiste du tourisme signalera ses résultats du premier semestre.
Mercredi 8 octobre
Cogra
Le fabricant de granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Jeudi 9 octobre
Bluelinea
Le spécialiste de la silver économie précisera ses résultats du premier semestre.
SpineGuard
La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Wallix
L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera ses résultats du premier semestre.
Vendredi 10 octobre
Aucune publication d'importance n'est attendue.
