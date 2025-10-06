information fournie par AOF • 06/10/2025 à 17:25

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 6 octobre 2025

(AOF) - Lundi 6 octobre

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Mardi 7 octobre

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera ses résultats du premier semestre.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Implanet

La société de technologies médicales annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable présentera ses résultats du premier semestre

Voyageurs du monde

Le spécialiste du tourisme signalera ses résultats du premier semestre.

Mercredi 8 octobre

Cogra

Le fabricant de granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Jeudi 9 octobre

Bluelinea

Le spécialiste de la silver économie précisera ses résultats du premier semestre.

SpineGuard

La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Wallix

L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera ses résultats du premier semestre.

Vendredi 10 octobre

Aucune publication d'importance n'est attendue.