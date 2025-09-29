information fournie par AOF • 29/09/2025 à 15:57

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 29 septembre 2025

(AOF) - Lundi 29 septembre

Baikowski

Le spécialiste de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins annoncera ses résultats du premier semestre.

Keyrus

Le groupe de conseils communiquera ses résultats du premier semestre.

Passat

L'expert de la vente assistée par image dévoilera ses résultats du premier semestre.

Spartoo

Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne signalera ses résultats du premier semestre.

Mardi 30 septembre

AB Science

La société pharmaceutique dévoilera ses résultats du premier semestre.

Abivax

La société de biotechnologie au stade clinique présentera ses résultats du troisième trimestre.

eméis

L'ex-Orpea signalera ses résultats du premier semestre.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication présentera ses résultats du premier semestre.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés livrera ses résultats du premier semestre.

Lhyfe

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie livrera ses résultats du premier semestre.

SMTPC

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage annoncera ses résultats du premier semestre.

Mercredi 1er octobre

Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés annoncera ses résultats du premier semestre.

Stif

Le spécialiste de la protection contre les explosions rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Jeudi 2 octobre

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats du troisième trimestre.

Mauna Kea

La société spécialisée dans les dispositifs médicaux précisera ses résultats du premier semestre.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage diffusera ses résultats du premier semestre.

Vendredi 3 octobre

Aucune publication d'importance n'est attendue.