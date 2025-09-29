 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 893,98
+0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 29 septembre 2025
information fournie par AOF 29/09/2025 à 15:57

(AOF) - Lundi 29 septembre

Baikowski

Le spécialiste de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins annoncera ses résultats du premier semestre.

Keyrus

Le groupe de conseils communiquera ses résultats du premier semestre.

Passat

L'expert de la vente assistée par image dévoilera ses résultats du premier semestre.

Spartoo

Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne signalera ses résultats du premier semestre.

Mardi 30 septembre

AB Science

La société pharmaceutique dévoilera ses résultats du premier semestre.

Abivax

La société de biotechnologie au stade clinique présentera ses résultats du troisième trimestre.

eméis

L'ex-Orpea signalera ses résultats du premier semestre.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication présentera ses résultats du premier semestre.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés livrera ses résultats du premier semestre.

Lhyfe

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie livrera ses résultats du premier semestre.

SMTPC

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage annoncera ses résultats du premier semestre.

Mercredi 1er octobre

Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés annoncera ses résultats du premier semestre.

Stif

Le spécialiste de la protection contre les explosions rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Jeudi 2 octobre

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats du troisième trimestre.

Mauna Kea

La société spécialisée dans les dispositifs médicaux précisera ses résultats du premier semestre.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage diffusera ses résultats du premier semestre.

Vendredi 3 octobre

Aucune publication d'importance n'est attendue.

Valeurs associées

AB SCIENCE
1,2560 EUR Euronext Paris +0,48%
ABIVAX
71,4000 EUR Euronext Paris +1,56%
ARGAN
64,3000 EUR Euronext Paris +1,74%
BAIKOWSKI
22,0000 EUR Euronext Paris +6,80%
EMEIS
13,9700 EUR Euronext Paris +3,10%
HOPSCOTCH GRP
14,3500 EUR Euronext Paris +2,87%
ICAPE HOLDING
6,7800 EUR Euronext Paris 0,00%
KAUFMAN ET BROAD
29,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
KEYRUS
7,4800 EUR Euronext Paris -2,86%
LACROIX
8,2000 EUR Euronext Paris +10,22%
LHYFE
3,3250 EUR Euronext Paris -4,18%
MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0900 EUR Euronext Paris 0,00%
PASSAT
4,350 EUR Euronext Paris -1,14%
SMTPC
27,5000 EUR Euronext Paris +0,36%
SPARTOO
0,4000 EUR Euronext Paris +1,52%
STIF
70,8000 EUR Euronext Paris +2,91%
WINFARM
3,5600 EUR Euronext Paris -1,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank