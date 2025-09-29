Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 29 septembre 2025

(AOF) - Lundi 29 septembre
Baikowski
Le spécialiste de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins annoncera ses résultats du premier semestre.
Keyrus
Le groupe de conseils communiquera ses résultats du premier semestre.
Passat
L'expert de la vente assistée par image dévoilera ses résultats du premier semestre.
Spartoo
Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne signalera ses résultats du premier semestre.
Mardi 30 septembre
AB Science
La société pharmaceutique dévoilera ses résultats du premier semestre.
La société de biotechnologie au stade clinique présentera ses résultats du troisième trimestre.
L'ex-Orpea signalera ses résultats du premier semestre.
Hopscotch
Le groupe de conseil en communication présentera ses résultats du premier semestre.
Lacroix
Le spécialiste des équipements et des technologies connectés livrera ses résultats du premier semestre.
Lhyfe
Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie livrera ses résultats du premier semestre.
SMTPC
La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage annoncera ses résultats du premier semestre.
Mercredi 1er octobre
La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Icape
Le distributeur de cartes de circuits imprimés annoncera ses résultats du premier semestre.
Stif
Le spécialiste de la protection contre les explosions rendra compte de ses résultats du premier semestre.
Jeudi 2 octobre
Kaufman et Broad
Le promoteur immobilier livrera ses résultats du troisième trimestre.
Mauna Kea
La société spécialisée dans les dispositifs médicaux précisera ses résultats du premier semestre.
Winfarm
Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage diffusera ses résultats du premier semestre.
Vendredi 3 octobre
Aucune publication d'importance n'est attendue.
