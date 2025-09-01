 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 1er septembre 2025
information fournie par AOF 01/09/2025 à 14:23

(AOF) - Lundi 1er septembre

Dékuple

Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe a publié son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Delta Plus Group

Le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail annoncera ses résultats du premier semestre.

Mardi 2 septembre

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Mercredi 3 septembre

Figeac Aéro

L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique présentera ses résultats du premier semestre.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Jeudi 4 septembre

Bastide

Le spécialiste de la prestation de santé à domicile signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro présentera sur ses résultats du premier semestre.

Emova

Le premier réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Linedata

L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Poxel

La société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Samse

Le spécialiste dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat dévoilera ses résultats du premier semestre.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée présentera ses résultats du premier semestre.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables précisera ses résultats du premier semestre.

Vendredi 5 septembre

Viel et Compagnie

La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance signalera ses résultats du premier semestre.

