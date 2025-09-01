Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 1er septembre 2025

(AOF) - Lundi 1er septembre
Dékuple
Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe a publié son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
Delta Plus Group
Le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail annoncera ses résultats du premier semestre.
Mardi 2 septembre
Obiz
La plateforme digitale de marketing relationnel responsable dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Mercredi 3 septembre
Figeac Aéro
L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Sogeclair
La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique présentera ses résultats du premier semestre.
Winfarm
Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
Jeudi 4 septembre
Bastide
Le spécialiste de la prestation de santé à domicile signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le spécialiste du diagnostic in vitro présentera sur ses résultats du premier semestre.
Emova
Le premier réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Linedata
L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit rendra compte de ses résultats du premier semestre.
La société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
Samse
Le spécialiste dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat dévoilera ses résultats du premier semestre.
Stef
Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée présentera ses résultats du premier semestre.
Le spécialiste des énergies renouvelables précisera ses résultats du premier semestre.
Vendredi 5 septembre
Viel et Compagnie
La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance signalera ses résultats du premier semestre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer