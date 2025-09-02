"Force de Sibérie 2": Chine et Russie s'engagent sur un nouveau gazoduc stratégique

Objet d'intenses négociations depuis plusieurs années, ce nouveau pipeline pourrait acheminer jusqu'à 50 milliards de mètres cube de gaz russe par an vers la Chine via la Mongolie. De quoi élargir la porte de sortie de l'hydrocarbure, entravé par le déclin des livraisons vers l'Europe.

Vladimir Poutine et Xi Jinping, le 2 septembre 2025, à Pékin ( POOL / SERGEY BOBYLEV )

Un symbole du "niveau sans précédent" des relations sino-russes louées par Vladimir Poutine? Selon le patron de l'énergéticien Gazprom, Moscou et Pékin ont signé un mémorandum "juridiquement contraignant" sur la construction du gazoduc "Force de Sibérie 2", imaginé pour renforcer les livraisons de gaz russe vers la Chine.

Ce gigantesque projet de gazoduc, qui traverserait les steppes de la Mongolie pour rejoindre le nord-est de la Chine, est en discussion depuis des années, sans qu'aucun accord définitif n'émerge. Selon Alexeï Miller, patron du géant gazier russe Gazprom, les deux pays ont cette fois signé un "mémorandum juridiquement contraignant concernant la construction du gazoduc Force de Sibérie 2".

"Ce projet permettra de transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz par an depuis la Russie via la Mongolie", a déclaré Alexeï Miller mardi 2 septembre. Le dirigeant accompagne Vladimir Poutine dans le cadre de sa visite à Pékin, cité par les agences de presse russes.

Le marché asiatique pour compenser la fermeture du robinet européen

Même s'il représente une avancée, ce mémorandum ne constitue pas un accord définitif sur ce projet de gazoduc de plusieurs milliers de kilomètres de long, pour lequel les négociations traînent en longueur. Gazprom a précisé sur Telegram avoir signé avec la compagnie pétrolière et gazière chinoise CNPC quatre documents au total, dont un "accord de coopération stratégique". Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, une vingtaine d'accords de coopération sino-russes auraient été signés dans des domaines variés allant de l'énergie à l'industrie aérospatiale en passant par l'intelligence artificielle, la santé ou la recherche.

La Russie, qui a perdu le marché européen du gaz à la suite des sanctions la visant et du sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique en septembre 2022, cherche des partenariats accrus en Asie, notamment avec la Chine, pour compenser son manque à gagner et la baisse de sa manne énergétique. La Russie livre déjà son gaz à la Chine via le gazoduc Force de Sibérie 1, opérationnel depuis 2019, et ambitionne d'ici 2030 de livrer chaque année à son allié diplomatique et économique 98 milliards de m3 de gaz et 100 millions de tonnes de GNL.