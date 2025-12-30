Agenda AOF / Economie - Mercredi 31 décembre 2025

(AOF) - 14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
Trois jeunes hommes ont été mis en examen pour tentative de meurtre à Bordeaux, après une fusillade le soir de Noël dans laquelle un de leur complice présumé avait été blessé mortellement, a annoncé mardi le parquet. Âgés de 19, 20 et 24 ans et placés en détention ... Lire la suite
Les Bourses européennes terminent en hausse mardi, à l'issue d'une séance sans catalyseur et aux faibles volumes d'échanges, comme de coutume lors de la période des fêtes de fin d'année. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,69% et Londres de 0,75%.
Un millier d'Ukrainiens participent jusqu'au 1er janvier à Paris à la 48e édition de la "rencontre européenne" organisée par la discrète mais influente communauté œcuménique de Taizé, parmi des jeunes venus de toute l'Europe.
Muni de lunettes, un piéton titube, comme ivre... À la veille du réveillon du Nouvel An, l'association Prévention routière sensibilise les passants au danger de l'alcool au volant.
