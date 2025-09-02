Agenda AOF / Economie - Mercredi 3 septembre 2025

(AOF) - 9h50 en France
Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août
9h55 en Allemagne
Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août
10h00 en zone euro
Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août
11h00 en zone euro
Prix à la production en juillet
16h00 aux Etats-Unis
Commandes aux entreprises en juillet
Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juillet
20h00 aux Etats-Unis
Livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie
