information fournie par AOF • 02/09/2025 à 17:31

Agenda AOF / Economie - Mercredi 3 septembre 2025

(AOF) - 9h50 en France

Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août

9h55 en Allemagne

Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août

10h00 en zone euro

Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août

11h00 en zone euro

Prix à la production en juillet

16h00 aux Etats-Unis

Commandes aux entreprises en juillet

Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juillet

20h00 aux Etats-Unis

Livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie