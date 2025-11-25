Agenda AOF / Economie - Mercredi 26 novembre 2025

(AOF) - 14h30 aux États-Unis
Nouvelle estimation du PIB au troisième trimestre
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
Commandes de biens durables en septembreRevenus et consommation des ménages en octobre
Indice des prix PCE en octobre
Balance commerciale en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements neufs en octobre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
