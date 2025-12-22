Agenda AOF / Economie - Mardi 23 décembre 2025

(AOF) - 14h30 aux Etats-Unis
PIB du troisième trimestre (deuxième estimation)
Commandes de biens durables du mois d'octobre
15h15 aux Etats-Unis
Production industrielle
La chaîne de magasins Grand Frais prévoit 3.500 recrutements en France en 2026, a affirmé lundi à l'AFP Jean-Paul Mochet, PDG de Prosol, le pôle fruits, légumes, poissonnerie et crémerie de l'enseigne, confirmant une information de franceinfo. "Il s'agit de 1.400 ... Lire la suite
Météo-France a placé lundi le département de l'Hérault en vigilance rouge pour des crues exceptionnelles en aval du fleuve Hérault et autour d’Agde, et la Haute-Corse a été placée en vigilance orange après l'Aveyron, la Lozère, le Tarn et le Var pour crues ou pluie-inondation. ... Lire la suite
Retour au pouvoir de Donald Trump, fragile cessez-le-feu à Gaza ou enlisement de la guerre en Ukraine, voici dix événements qui ont marqué l'année 2025. - Donald Trump, le tonitruant retour - Offensive protectionniste, expulsions massives d'immigrés en situation ... Lire la suite
Jusqu'à dimanche, tout semblait encore figé sur cet immense site, mais la production a repris lundi à ArcelorMittal Fos-sur-Mer, deuxième plus grande usine française de l'industriel indien, dont l'aciérie avait été dévastée par un incendie en octobre. Les premières ... Lire la suite
