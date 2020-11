Ageas publie ses résultats pour le troisième trimestre 2020

Troisième solide résultat net trimestriel consécutif, porté par une excellente performance en Non-Vie

Solide performance opérationnelle sous-jacente tant en Vie qu'en Non-Vie pour le trimestre, atténuant les dépréciations spécifiques en Asie

Position de solvabilité en hausse et bien au-dessus du niveau cible

Résultat net Le résultat net du Groupe sur neuf mois s'établit à EUR 994 millions , en grande partie grâce au résultat positif du Compte général à la suite de la plus-value sur les transactions FRESH.

sur neuf mois s'établit à , en grande partie grâce au résultat positif du Compte général à la suite de la plus-value sur les transactions FRESH. Le résultat net en Non-Vie (y compris Réassurance) ont augmenté de manière significative pour atteindre EUR 311 millions grâce à une bonne performance dans tous les segments et à une diminution de la fréquence des sinistres, qui compensent l'impact des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni.

(y compris Réassurance) ont augmenté de manière significative pour atteindre grâce à une bonne performance dans tous les segments et à une diminution de la fréquence des sinistres, qui compensent l'impact des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni. Résultat net en Vie d' EUR 426 millions influencé par l'impact du Covid-19 sur le résultat des investissements.

d' influencé par l'impact du Covid-19 sur le résultat des investissements. Au troisième trimestre, le résultat net du Goupe s'élève à EUR 203 millions grâce à l'excellente performance opérationnelle en Vie et en Non-Vie, partiellement compensée par des dépréciations en Asie et une baisse des revenus d'investissement récurrents. Encaissement L'encaissement du Groupe sur neuf mois (à 100 %) diminue de 2 % à EUR 27,9 milliards.

(à 100 %) diminue de 2 % à L'encaissement Vie (à 100 %) accuse une baisse de 3 % pour redescendre à EUR 22,8 milliards en raison de la réduction de l'activité de bancassurance pour les produits à taux garanti.

(à 100 %) accuse une baisse de 3 % pour redescendre à en raison de la réduction de l'activité de bancassurance pour les produits à taux garanti. L'encaissement Non-Vie (à 100 %) est en hausse de 1 % et atteint EUR 5,1 milliards.

(à 100 %) est en hausse de 1 % et atteint L'encaissement du Groupe au troisième trimestre (à 100 %) s'élève de 4% à EUR 7,8 milliards grâce à une croissance dans la plupart des régions. Performance

opérationnelle Ratio combiné de 90 % soutenu par une fréquence de sinistres plus faible.

soutenu par une fréquence de sinistres plus faible. Marge opérationnelle des produits à taux garanti à 79 pb soutenue par un troisième trimestre solide.

soutenue par un troisième trimestre solide. Marge opérationnelle des produits en unités de compte à 28 pb. Bilan Capitaux propres à EUR 11,3 milliards ou EUR 60,18 par action.

ou EUR 60,18 par action. Ratio Solvabilité II ageas du Groupe toujours solide, à 194 %.

du Groupe toujours solide, à Total des liquidités du Compte général au 30 septembre 2020 à EUR 1,5 milliard , dont EUR 0,4 milliard est réservé pour l'accord Fortis.

, dont EUR 0,4 milliard est réservé pour l'accord Fortis. Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées ont baissé de 1 % par rapport à fin 2019, à EUR 72,7 milliards.

L'aperçu complet des chiffres est disponible sur le site web d'Ageas.

Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse

Hans De Cuyper, CEO d'Ageas, a déclaré : « Je suis très heureux que, même en ces temps de défis permanents en raison de la pandémie, nos activités continuent d'afficher une forte résistance. Au troisième trimestre, non seulement l'encaissement a augmenté sur la plupart des segments, mais la performance opérationnelle en Vie et en Non-Vie s'est également améliorée. Des dépréciations spécifiques sur des actions en Asie et une baisse des revenus d'investissement récurrents provenant des dividendes et des revenus immobiliers ont entraîné une légère baisse des bénéfices nets de l'assurance. Les bénéfices cumulés depuis le début de l'année ainsi que notre solvabilité et notre trésorerie demeurent solides. Par conséquent, sauf impact important des marchés financiers au cours des dernières semaines de l'année, nous restons persuadés que nous pourrons atteindre un résultat proche de nos prévisions initiales. Je tiens à remercier tous nos employés et partenaires pour leur engagement à aider tous nos clients et envers la société en ces temps exceptionnels. »

Pièce jointe