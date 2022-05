Ageas publie ses résultats du 1er trimestre 2022

Dans le cadre d'Impact24, Ageas place le développement durable au cœur de tout ce que le Groupe fait et continue à travailler activement à son engagement sociétal. Ce trimestre, MSCI a relevé d'un cran la note du Groupe, qui est passée au statut "A".

Ageas a été nominé pour les « Best Sustainable Insurance Solutions (Europe) » par le magazine économique et financier imprimé et en ligne CFI.co sur la base de différentes initiatives en matière de développement durable d'Ageas.

Ageas veut offrir un lieu de travail avec des perspectives d'évolution ( Great place to Grow ) pour ses collaborateurs et son score actuel dans le quartile supérieur du Employee NPS (Net Promotor Score) confirme un fort engagement de la part de ses employés. De plus, les efforts d'Ageas pour promouvoir le talent, l'égalité et la diversité se traduisent par des progrès importants en matière de diversité des genres aux postes de direction, et ont été reconnus par European Women on Boards .