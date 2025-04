Ageas publie ses rapports 2024

Ageas a publié aujourd'hui le Rapport Annuel 2024, comprenant le rapport du Conseil d'Administration, les états financiers consolidés d'Ageas et les comptes statutaires 2024 d'ageas SA/NV. Le rapport a été préparé pour la première fois conformément à la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) et aux normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) associées.

Ces publications ainsi que des informations complémentaires sur les performances du Groupe en 2024, soulignant les réalisations des activités d'Ageas et la conclusion de son plan stratégique Impact24, sont disponibles sur le site Internet d'Ageas : ageas.com/en/annual-report-2024 (seulement en Anglais).

Les résultats annuels 2024 ont été publiés le 27 février 2025.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 18,5 milliards en 2024.

