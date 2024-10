Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ageas: Moody's confirme la note A1, perspective stable information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 12:09









(CercleFinance.com) - Le groupe d'assurance belge Ageas a annoncé jeudi soir que Moody's avait confirmé sa note 'A1' sur sa dette, tout en lui assignant une perspective 'stable'.



Dans un communiqué, l'assureur indique que cette confirmation reflète son succès dans la réalisation de ses objectifs dans le cadre du plan stratégique 'Impact24' et le lancement du nouveau plan 'Elevate27'.



Pour mémoire, ce dernier vise à améliorer la diversification des activités, les marges et la génération de capital.



Ageas ajoute que la note de Moody's reflète par ailleurs sa forte position sur ses marchés européens, en particulier la Belgique avec la marque AG Insurance, et la croissance de ses revenus en Asie, un marché clé pour le groupe.



La perspective 'stable' indique quant à elle que Moody's s'attend à ce que le groupe maintienne un profil financier solide au cours des 12 à 18 prochains mois.



A la Bourse de Bruxelles, l'action Ageas affichait une progression de 0,3% vendredi suite à ces annonces, à comparer avec un repli de 0,2% pour l'indice BEL 20.





