Ageas: le titre monte après un point d'activité rassurant

(CercleFinance.com) - Ageas signait la deuxième plus forte progression de l'indice BEL 20 mercredi matin à la Bourse de Bruxelles après avoir fait le point sur ses activités à l'occasion d'une journée d'investisseurs organisée à Londres.



L'assureur belge en a profité pour réaffirmer ses objectifs, à commencer celui d'un résultat opérationnel net 2023 qui devrait atteindre la limite supérieure de la fourchette de 1,1 à 1,2 milliard d'euros précédemment communiquée, même en tenant compte des récentes tempêtes en Belgique, au Royaume-Uni et en France.



Le groupe a également réitéré sa confiance dans la capacité de ses entités opérationnelles à faire remonter plus de liquidités que nécessaire pour réaliser son objectif d'une croissance du dividende par action de 6% à 10%.



Il estime que ses fondations 'solides' lui permettent d'assurer une croissance attractive du dividende, tout en soulignant les atouts de sa diversification entre différentes régions et activités.



Leader sur le marché belge, AG affiche ainsi pour ambition de générer une croissance rentable et supérieure à celle du marché dans l'ensemble de ses segments d'activés.



L'activité en Asie, en particulier en Chine, continue quant à elle de générer une solide performance opérationnelle, tandis que la transformation d'Ageas UK s'est révélée être un 'succès'.



Suite à toutes ces annonces, l'action Ageas progressait de plus de 3% mercredi matin dans les premiers échanges.





