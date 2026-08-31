Ageas en hausse timide avec des propos de KBW

Ageas gagne 0,9% à 75,4 EUR à Bruxelles, alors que Keefe Bruyette & Woods (KBW) réaffirme son opinion "performance de marché" sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 65,5 à 68 EUR, ajustant ses estimations après la publication semestrielle de l'assureur belge la semaine passée.

"Le transfert élevé de fonds renforce encore la flexibilité financière d'Ageas, récemment confortée par la cession de la coentreprise malaisienne", souligne le bureau d'études, qui juge donc le groupe "en bonne position pour saisir des opportunités non organiques ou pour restituer du capital".

L'analyste en charge du dossier note cependant que le calendrier de cette option reste indéterminé et considère que les rumeurs d'opérations de croissance externe (M&A) pourraient constituer une source de volatilité pour l'action Ageas.

"Les indications fondamentales issues du 1er semestre 2026 montraient un bon élan commercial, mais les tendances de rentabilité n'étaient pas enthousiasmantes", ajoute KBW, qui demeure donc indécis et confirme sa position neutre.