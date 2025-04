Ageas communique la révision du nombre total d’actions émises

Suite à l’augmentation de capital d’EUR 550 millions (y compris la prime d’émission) dans le cadre de la convention d’acquisition d’esure signée le 14 avril 2025, Ageas annonce que son capital s’élève à EUR 1.590.019.077,44 et que le nombre d’actions en circulation d’Ageas SA/NV (le Dénominateur) est passé à 198.938.286 en raison de l’émission de 10.967.099 actions nouvelles. Chaque action en circulation d’Ageas SA/NV confère un droit de vote. Il n’existe pas d’autres titres d’Ageas SA/NV conférant des droits de vote.

Les actions nouvellement émises par Ageas SA sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles à partir du 17 avril 2025.

Ces informations sont disponibles sur le site Web d’Ageas .

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 55.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel d’EUR 18,5 milliards en 2024.

