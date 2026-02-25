 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ageas bien orienté après des résultats annuels solides
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 09:40

Ageas progresse de près de 2% en début de séance à Bruxelles, à la suite de l'annonce d'un résultat opérationnel net qui a bondi de 33% pour atteindre 1,65 MdEUR en 2025, "soutenu par une performance non-vie exceptionnelle dans chaque segment", selon le groupe.

"Le résultat en vie a bénéficié d'une marge en vie améliorée en Belgique et en Europe et d'une nouvelle base fiscale en Chine", ajoute son CEO Hans De Cuyper, saluant "des résultats qui témoignent de la résilience et de l'ambition" de la stratégie d'Ageas.

En 2025, l'assureur belge a poursuivi sa croissance commerciale, avec des encaissements en hausse de plus de 9% à taux de change constants, à 19,6 MdsEUR, dont des encaissements en vie qui ont augmenté de 6% à taux de change constants.

Ces bons résultats, combinés à une remontée de cash en constante augmentation, permettent au groupe de proposer un dividende brut total de 3,75 EUR au titre de 2025, en hausse de 7%, dont un dividende brut final de 2,25 EUR par action.

En termes de perspectives, Ageas estime que son résultat opérationnel net pour 2026 devrait dépasser 1,5 MdEUR, "sous réserve de l'impact éventuel d'intempéries exceptionnelles et de la volatilité des marchés financiers".

Valeurs associées

AGEAS
63,1500 EUR Euronext Bruxelles +0,24%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank