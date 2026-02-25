Ageas bien orienté après des résultats annuels solides
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 09:40
"Le résultat en vie a bénéficié d'une marge en vie améliorée en Belgique et en Europe et d'une nouvelle base fiscale en Chine", ajoute son CEO Hans De Cuyper, saluant "des résultats qui témoignent de la résilience et de l'ambition" de la stratégie d'Ageas.
En 2025, l'assureur belge a poursuivi sa croissance commerciale, avec des encaissements en hausse de plus de 9% à taux de change constants, à 19,6 MdsEUR, dont des encaissements en vie qui ont augmenté de 6% à taux de change constants.
Ces bons résultats, combinés à une remontée de cash en constante augmentation, permettent au groupe de proposer un dividende brut total de 3,75 EUR au titre de 2025, en hausse de 7%, dont un dividende brut final de 2,25 EUR par action.
En termes de perspectives, Ageas estime que son résultat opérationnel net pour 2026 devrait dépasser 1,5 MdEUR, "sous réserve de l'impact éventuel d'intempéries exceptionnelles et de la volatilité des marchés financiers".
Valeurs associées
|63,1500 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,24%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a battu un nouveau record en séance mercredi, profitant d'un apaisement des craintes sur l'intelligence artificielle avant les résultats du mastodonte Nvidia , et digérant une flopée de résultats d'entreprises. Le CAC 40 prenait 0,32% vers 10H00 ... Lire la suite
-
Des hockeyeurs accueillis en héros, un démocrate expulsé et un record battu: le "discours sur l'état de l'Union" de Donald Trump a été ponctué mardi de moments marquants. En voici cinq: "Pas des singes" Donald Trump ne pouvait pas le manquer: l'élu démocrate afro-américain ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a annoncé mercredi un plan de réduction de ses effectifs visant 20% de son personnel, en marge de la publication d'un résultat annuel 2025 plombé notamment par les droits de douane aux Etats-Unis ... Lire la suite
-
Le géant bancaire espagnol Banco Santander, qui a conclu début février un accord pour acquérir Webster Bank aux Etats-Unis, vise un bénéfice net de plus de 20 milliards d'euros en 2028, contre 14,1 milliards en 2025, selon son nouveau plan stratégique triennal ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer