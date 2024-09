Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ageas: accueil mitigé pour le nouveau plan stratégique information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Le nouveau plan stratégique d'ageas recevait un accueil mitigé lundi, le titre de l'assureur belge sous-performant à la fois la Bourse de Bruxelles et l'indice sectoriel européen.



Le groupe a dévoilé ce matin à l'occasion de sa journée d'investisseurs le plan 'Elevate27' qui vise à faire passer ses performances à un niveau 'supérieur' sur la période 2025-2027.



Dans le détail, le programme se traduit par trois objectifs financiers principaux, à commencer par la prévision d'une croissance moyenne de son bénéfice par action comprise entre 6% et 8%.



Le plan prévoit par ailleurs de générer un flux de trésorerie disponible ('free cash flow') de plus de 2,2 milliards d'euros à fin 2027, ainsi que le versement d'une rémunération d'au moins 1,9 milliard aux actionnaires, sur la base d'un dividende progressif.



Au niveau opérationnel, ageas dit tabler sur une croissance rentable et durable dans les domaines clés, en particulier les PME, sur fond de vieillissement de la population.



Suite à ces annonce, l'action se repliait de 0,8% lundi matin, à comparer avec un gain de 0,3% pour l'indice BEL 20 et l'indice européen de l'assurance.



Le titre continue néanmoins de gagner plus de 19% depuis le début de l'année contre +14% pour le BEL et +15% STOXX Europe 600 Insurance.





