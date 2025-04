Ageas: accord pour une acquisition au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Ageas annonce avoir conclu un accord avec Bain Capital pour l'acquisition de esure, assureur numérique spécialisé dans les assurances pour particuliers avec un positionnement solide sur les sites de comparaison de prix (PCW) au Royaume-Uni.



La combinaison d'Ageas UK et de esure donnera naissance à la troisième plus grande plateforme britannique d'assurance pour particuliers avec une offre de distribution équilibrée et diversifiée, affirme la compagnie d'assurance belge



Selon les termes de la transaction, Ageas versera au Bain Capital une contrepartie en espèces d'environ 1,29 milliard de livres (1,51 milliard d'euros) pour esure, respectant un ratio cible de solvabilité II de 150% à la fin de l'année 2024.



La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au deuxième semestre 2025 et reste soumise aux approbations réglementaires. L'intégration d'Ageas UK et de esure devrait être achevée, dans tous ses aspects significatifs, au cours du cycle stratégique d'Elevate27.





Valeurs associées AGEAS 52,7500 EUR Euronext Bruxelles +2,03%