Ageas a entamé des négociations exclusives pour la cession de ses activités françaises



Ageas est entré en négociation exclusive avec La Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac (la « Carac ») concernant la cession de ses activités françaises d'assurance-vie, d’épargne et de retraite, sous réserve de certaines conditions suspensives.

Les activités Vie et Retraite d'Ageas France comprennent Ageas France, Ageas Retraite, Ageas Patrimoine et Sicavonline. A fin 2022, le périmètre consolidé représentait un Tier 1 Libre d’EUR 161 millions*, un ratio de Solvabilité II de 216%**, un encours IFRS d’EUR 3,9 milliards, et un résultat net IFRS d’EUR 6,1 millions.

La Carac est une mutuelle opérant dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et de la retraite en France.

La cession envisagée s’inscrit dans la stratégie d'Ageas qui consiste à rationaliser son portefeuille européen et à se concentrer sur ses principaux marchés dans la région.

La prochaine étape du processus sera la consultation des représentants du personnel en France. La cession envisagée nécessitera des approbations réglementaires.

Les deux parties s'abstiendront de tout autre commentaire jusqu'à la conclusion des négociations.

* niveau consolidé France – pilier 1

** niveau consolidé France, mesures transitoires inclus – pilier 1

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour, et aux Philippines ; au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 44.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel de plus que EUR 16 milliards en 2022.

Pièce jointe