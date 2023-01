AFYREN renforce ses équipes pour accompagner sa croissance en France et son développement à l’international

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



• Renforcement du management avec trois nominations stratégiques



• Poursuite des recrutements pour soutenir la croissance industrielle et la stratégie de R&D en matière de solutions biosourcées et bas-carbone



AFYREN (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce la nomination de trois nouveaux membres au sein de son équipe de direction ainsi que des recrutements pour soutenir son développement industriel en France et à l’International et intensifier ses activités de R&D.