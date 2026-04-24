AFYREN reçoit une subvention de 3 M€ issus du Fonds européen pour la transition juste, piloté par la région Grand Est

Clermont-Ferrand/Lyon, le 24 avril 2026 à 7h30 CEST – AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à une technologie unique basée sur un modèle complètement circulaire, reçoit de la région Grand Est une subvention de 3 M€ issus du Fonds européen pour la transition juste. Par ailleurs, AFYREN a atteint les jalons permettant d’obtenir le solde de la subvention lancée dans le cadre de l’appel à projets du plan France Relance de Bpifrance.



La Transition ne se limite pas à sa dimension écologique : elle repose également sur le développement de modèles capables de concilier performance économique, impact social durable et capacité de résistance aux chocs extérieurs. C’est pour faire face à ces bouleversements que l’Union européenne a mis en place le Fonds pour la transition juste dans les régions et secteurs les plus stratégiques. Pour répondre aux besoins réels des territoires, l’Europe a confié le pilotage complet de ces fonds aux régions concernées. Dans ce contexte, AFYREN est fière d’avoir été sélectionnée par la région Grand Est pour bénéficier de ce soutien qui participera au financement des investissements de performances de l’usine AFYREN NEOXY, désormais détenue à 100% par AFYREN.



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