DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 066,00
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AFYREN réalise une augmentation de capital de 23 M€ pour financer l’optimisation et l’expansion de sa bioraffinerie unique au monde
information fournie par Boursorama CP 26/11/2025 à 07:30

• 20 M€ investis par le leader industriel Kemin Industries
• 3 M€ investis par l’actionnaire stratégique Bpifrance, via le fonds Large Venture
• Transaction réalisée à 2,40 € par action, avec une prime de 9% sur la moyenne pondérée des 3 jours précédents la fixation du prix d'émission, soit 2,21€
• Démarrage du programme d’optimisation et d’expansion de l’usine

Clermont-Ferrand/Lyon, le 26 Novembre 2025 à 07h30 CET – AFYREN (la "Société"), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital de 23 M€ (l' « Augmentation de Capital ») souscrite intégralement par la société Kemin Industries, acteur majeur des ingrédients de spécialité et de la biotechnologie et l’actionnaire stratégique Bpifrance, via son fonds Large Venture.

AFYREN
2,140 EUR Euronext Paris -2,28%

