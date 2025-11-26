AFYREN réalise une augmentation de capital de 23 M€ pour financer l’optimisation et l’expansion de sa bioraffinerie unique au monde

• 20 M€ investis par le leader industriel Kemin Industries

• 3 M€ investis par l’actionnaire stratégique Bpifrance, via le fonds Large Venture

• Transaction réalisée à 2,40 € par action, avec une prime de 9% sur la moyenne pondérée des 3 jours précédents la fixation du prix d'émission, soit 2,21€

• Démarrage du programme d’optimisation et d’expansion de l’usine



Clermont-Ferrand/Lyon, le 26 Novembre 2025 à 07h30 CET – AFYREN (la "Société"), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital de 23 M€ (l' « Augmentation de Capital ») souscrite intégralement par la société Kemin Industries, acteur majeur des ingrédients de spécialité et de la biotechnologie et l’actionnaire stratégique Bpifrance, via son fonds Large Venture.