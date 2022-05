AFYREN propose des solutions durables et uniques avec le lancement de nouvelles marques pour ses produits biosourcés sur plusieurs marchés

• Cette stratégie répond à la demande croissante des clients et autres parties prenantes en solutions plus respectueuses de l’environnement

• L'initiative d'AFYREN marque une nouvelle étape dans l'amélioration de la visibilité et de la reconnaissance de ses produits biosourcés

• Les solutions biosourcées d'AFYREN présentent des avantages distincts pour chaque marché cible



« Nous avons lancé AFYREN en 2012, en nous concentrant à chaque étape sur la durabilité et la circularité », déclare Nicolas SORDET, Directeur Général d'AFYREN. « Il ne s'agit pas seulement de remplacer le pétrole. Notre procédé est biomimétique, à faible production de déchets et à faible consommation d'énergie. Nous utilisons des co-produits agricoles locaux, et les résidus sont recyclés dans le sol comme engrais organique. Nos clients sont les premiers à bénéficier de cet engagement profond. »



