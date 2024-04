Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Afyren: premières livraisons commerciales d'engrais information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - Afyren annonce les premières livraisons commerciales d'engrais produit par son usine Afyren Neoxy à son partenaire Terrial.



Plusieurs dizaines de tonnes d'engrais sont sorties ces dernières semaines de cette usine à destination de notre client et partenaire Terrial.



L'engrais est issu du processus de fabrication des acides organiques biosourcés, qui transforme une biomasse locale provenant de résidus agricoles non utilisés dans l'alimentation humaine.



Le processus de fabrication biomimétique à base de micro-organismes naturels (sans OGM) de cet engrais répond au cahier des charges de l'agriculture biologique. Ses propriétés le rendent particulièrement adapté aux cultures exigeantes telles que la vigne, l'arboriculture et le maraîchage.



Nicolas Sordet, Directeur Général d'Afyren, déclare: ' Ce produit issu d'une filière 100% régionale (circuit court) et non-OGM répond ainsi parfaitement au cahier des charges de l'agriculture biologique tout en contribuant aux enjeux de souveraineté alimentaire et industrielle. '





