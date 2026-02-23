 Aller au contenu principal
AFYREN obtient la certification FSSC 22000 pour son usine AFYREN NEOXY, l'excellence en matière de qualité pour la sécurité alimentaire
information fournie par Boursorama CP 23/02/2026 à 07:30

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu

- Le site industriel d’AFYREN est certifié pour la « Production et transformation d'acides monocarboxyliques biosourcés et de leurs dérivés, destinés aux industries Alimentation et Alimentation animale »

- Certification internationale correspondant au plus haut standard d’exigence en matière de sécurité des denrées alimentaires, gage de confiance et de performance auprès des clients

AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce l’obtention de la certification FSSC 22000, la référence en matière de qualité pour la sécurité des denrées alimentaires, pour son usine AFYREN NEOXY.

