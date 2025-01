Afyren: nouveau financement obtenu pour le projet d'usine information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 12:27









(CercleFinance.com) - Afyren a annoncé mercredi soir l'obtention d'un nouveau financement de 10 millions d'euros destiné à financer son projet de bioraffinerie située dans le Grand-Est.



La 'greentech' indique avoir décroché auprès d'un syndicat bancaire composé à la fois de ses banques historiques (BNP Paribas et Banque Populaire) et de nouveaux partenaires (Société Générale, Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et Crédit Lyonnais) une première tranche de six millions d'euros, à laquelle s'ajoutera une seconde tranche de quatre millions d'euros qui sera libérée ultérieurement sous conditions.



Ces fonds, qui viennent compléter la sécurisation d'un prêt nouvelle industrie (PNI) de neuf millions d'euros conclu fin novembre 2024, doit permettre à Afyren de renforcer la structure financière de son usine de Saint Avold, baptisée 'Neoxy'.



Si de premières commercialisations d'acides se sont certes matérialisées au second semestre 2024, Afyren estime que des campagnes de production supplémentaires sont nécessaires, ce qui le conduit à viser une production en continu pour 2025, sans davantage de précisions sur le calendrier.



A la Bourse de Paris, le titre chutait de 14% dans le sillage de cette annonce.





Valeurs associées AFYREN 2,00 EUR Euronext Paris -16,32%