AFYREN NEOXY réalise ses premières livraisons commerciales d’engrais

• Premiers camions d’engrais livrés par l’usine AFYREN NEOXY à notre partenaire Terrial (filiale des Groupes Avril et SUEZ)

• Un engrais riche en potasse, utilisable en agriculture biologique et produit localement

• Un produit qui contribue à la circularité du modèle d’AFYREN



Clermont-Ferrand/Lyon, le 11 avril 2024 à 7h45 CEST - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce les premières livraisons commerciales d’engrais produit par son usine AFYREN NEOXY à son partenaire Terrial.



Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN déclare : « L’engrais produit à échelle industrielle par notre usine AFYREN NEOXY est riche en potassium, fabriqué en France et peut s’adapter à différentes cultures particulièrement exigeantes. Ce produit issu d’une filière 100% régionale (circuit court) et non-OGM répond ainsi parfaitement au cahier des charges de l’agriculture biologique tout en contribuant aux enjeux de souveraineté alimentaire et industrielle. Nous sommes fiers de proposer une solution à même d’intéresser les acteurs engagés dans le développement d’une agriculture régénératrice. »



