AFYREN inaugure sa première usine, AFYREN NEOXY, une bioraffinerie unique au monde

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, inaugure sa première usine à grande échelle, AFYREN NEOXY, à Carling Saint-Avold (Grand Est, Moselle) sur la plateforme industrielle Chemesis,



Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN : « L’inauguration de cette première unité industrielle dans les temps et le budget, en dépit de la crise sanitaire, vient rappeler et saluer tous les efforts engagés pour tenir le calendrier que nous nous étions fixés. Au nom d’AFYREN, je tenais également à remercier tous nos partenaires qui ayant soutenu notre projet, nous ont permis de tenir nos objectifs de croissance ».