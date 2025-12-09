AFYREN et Esse Skincare démarrent un partenariat pour offrir des solutions cosmétiques 100% naturelles aux performances améliorées pour le soin de la peau

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



- Une première utilisation de l'acide propionique biosourcé qui offre de nouvelles perspectives pour la santé de la peau et les cosmétiques durables

- L'acide propionique agit positivement pour la préservation du microbiome et l'équilibre de la peau

- L'acide propionique biosourcé est produit par fermentation naturelle dans l'usine AFYREN NEOXY en France



AFYREN (la "Société"), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, et Esse Skincare, société sud-africaine leader dans le domaine de la science des soins de la peau basés sur le microbiome, s'associent pour lancer le premier acide propionique biosourcé au monde destiné à l'industrie des soins de la peau.