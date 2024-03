AFYREN annonce une nouvelle progression de sa notation extra-financière

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



- AFYREN obtient la note de 83/100 (+4 points vs. 2022) et atteint le niveau « Platine » d’EthiFinance

- Les réalisations concrètes de 2023 permettent de poursuivre la progression constante de l’entreprise en matière d’ESG



AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, enregistre une nouvelle progression de sa notation extra-financière.



Caroline PETIGNY, Directrice RSE d’AFYREN déclare : « Indissociable de la proposition de valeur d’AFYREN, notamment sur le volet environnemental, et porté par une gouvernance ambitieuse, l’ESG est au coeur des orientations stratégiques d’AFYREN. Il est essentiel d’avoir une mesure objective des progrès accomplis et je me réjouis donc de voir progresser notre notation cette année encore.»