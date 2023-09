AFYREN annonce ses résultats financiers semestriels 2023

Nouvelles avancées au niveau industriel, commercial et extra-financier :

• Premiers lots livrés et progrès significatifs en vue du démarrage en continu

• Structuration en cours de l’accord de joint-venture en Thaïlande avec Mitr Phol

• Succès du premier baromètre RH du Groupe avec un taux de participation de 97% reflétant l’engagement des équipes



Solide bilan financier au 30 juin 2023

• Situation financière d’AFYREN NEOXY renforcée, couvrant les avancées du démarrage

• Cash burn retraité de 3,6 M€ grâce à la bonne gestion des charges opérationnelles

• 52,7 M€ de trésorerie disponible au 30 juin 2023



Clermont-Ferrand/Lyon, le 19 septembre 2023 à 7h30 CEST - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire annonce aujourd’hui les résultats financiers semestriels de l’exercice en cours, clos le 30 juin 2023 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 18 septembre 2023