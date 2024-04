AFYREN annonce ses résultats financiers annuels 2023

En route pour une production unique et durable

• AFYREN NEOXY : avancées notables en vue de la production en continu

• Poursuite du développement industriel en France et à l’international

• Nouvelle progression de la notation extra-financière (83/100 ; + 4pts)



Une assise financière solide grâce une gestion rigoureuse

• Bonne maîtrise des dépenses opérationnelles en 2023 pour une perte stable vs. 2022

• Consommation de trésorerie limitée : 50 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2023



Un calendrier ajusté pour des ambitions opérationnelles et financières maintenues

• AFYREN NEOXY : démarrage de la production en continu en 2024 et atteinte du seuil de rentabilité en 2025, comme communiqué en décembre 2023

• Usines 2 et 3 : ajustement du calendrier de mises en service

• Ambitions opérationnelles (3 unités) et financières maintenues



Clermont-Ferrand/Lyon, le 2 avril 2024 à 07h30 CEST - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire annonce aujourd’hui les résultats financiers annuels audités de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et arrêtés par le Conseil d’administration du 28 mars 2024.



