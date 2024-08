AFYREN annonce la signature d'un nouveau contrat commercial aux États-Unis sur le marché de la nutraceutique

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



Clermont-Ferrand/Lyon, le 29 août 2024 à 7h45 CEST - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce un nouveau contrat commercial avec un fabricant de produits nutraceutiques, basé aux États-Unis.



« Nous partageons avec notre client un même état d'esprit et une ambition commune, à savoir fournir des solutions durables et de qualité, fondées sur des chaînes de valeur traçables. Ce nouveau contrat démontre notre capacité à répondre aux besoins de certains marchés plus spécifiques - en plus de notre base de clients actuelle sur les grands marchés établis - avec une proposition de valeur différenciée par rapports aux solutions existantes. La naturalité est en effet un moteur de croissance à long-terme pour nos marchés alimentaires et pharmaceutiques, à la fois en volume et en valeur », déclare Nicolas SORDET, Directeur Général d'AFYREN.