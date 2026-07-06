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AFYREN annonce la reprise de la production de son usine, après un arrêt technique réussi
information fournie par Boursorama CP 06/07/2026 à 07:30

- Les travaux menés en juin dans le cadre de l’arrêt technique programmé ont été réalisés conformément au calendrier et au budget établis
- Reprise de la production et augmentation progressive de cadence attendues au second semestre 2026

Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN, déclare : « Grâce à une planification exemplaire des équipes et une solide exécution, l’arrêt technique programmé a été exécuté selon le calendrier prévu, et ce malgré les fortes chaleurs qui ont nécessité certains aménagements du temps de travail. L’ensemble des modifications d’équipement a été réalisé, ce qui constitue un levier majeur d’accélération de la production au deuxième semestre. Je remercie les équipes du Groupe AFYREN et l’ensemble des entreprises prestataires, qui ont permis de livrer les travaux à l’heure, au budget et dans des bonnes conditions de sécurité. »

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