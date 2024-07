AFYREN annonce l’initiation de la couverture de son titre par Bryan Garnier & Co

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce l'initiation de la couverture de son titre par Bryan, Garnier & Co, avec une étude intitulée « AFYREN : tous les voyants sont au vert ».



Bryan, Garnier & Co est une banque européenne d’investissement indépendante. Parmi les principaux secteurs de croissance de l’économie elle a notamment développé une expertise cleantech et chimie verte et un vaste réseau d'investisseurs spécialisés en France et à l’international.



Le titre AFYREN a fait l’objet de quatre initiations de couverture depuis l’introduction en bourse de la Société et le consensus actuel des analystes est de 5,0 euros.