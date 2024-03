AFYREN accélère ses travaux afin de créer une nouvelle voie de valorisation des biodéchets

• Une collaboration avec SUEZ, acteur mondial de référence des solutions circulaires dans les déchets, pour la valorisation des déchets organiques

• Un projet au cœur de la stratégie d’AFYREN de transformation des biodéchets en ressources

• Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre du projet européen AFTER-BIOCHEM, avec le support de CBE-JU



Clermont-Ferrand/Lyon, 7 mars 2024, 7h45 - AFYREN, (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique :ALAFY), greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle entièrement circulaire, et SUEZ, un leader mondial des solutions circulaires dans l’eau et les déchets, poursuivent leur collaboration autour d’une nouvelle voie de valorisation des biodéchets.



Jérémy PESSIOT Directeur Général Délégué, Directeur R&D et co-fondateur d’AFYREN, déclare : « SUEZ est un partenaire de longue date dans le consortium AFTER-BIOCHEM, et je me réjouis de pouvoir avancer sur ce projet qui me tient particulièrement à cœur puisqu’il est en ligne directe avec l’ADN d’AFYREN : innover pour transformer des déchets en ressources. »



