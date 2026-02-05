Afin de bénéficier des conditions actuelles de marché, CBI lance un programme d’investissement de 2 millions d’euros pour élargir son parc de serveurs de minage et acquérir des premiers serveurs dédiés à l’IA

● Lancement d’un programme d’investissement de 2 millions d’euros destiné à l’extension du parc de serveurs de minage de Bitcoin et à l’acquisition de premiers serveurs d’intelligence artificielle

● Contexte de marché favorable, avec un prix du Bitcoin autour de 74 000 USD et des conditions attractives pour l’acquisition d’équipements de minage

● Renforcement progressif du parc de serveurs, avec l’intégration de premières infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle

● Opération reposant sur la cession de blocs d’actions CBI par Ker Ventures auprès de family offices et d’investisseurs institutionnels



Paris, France – jeudi 5 février 2026 – 8h00 – Crypto Blockchain Industries (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LWO – ALCBI ; OTCQB : CBIPF) annonce le lancement d’un programme d’investissement de 2 millions d’euros visant à renforcer son parc de serveurs de minage de Bitcoin, tout en procédant à l’acquisition de ses premiers serveurs dédiés à l’intelligence artificielle, dans le cadre de sa stratégie ACE (Acquire, Create, Earn).