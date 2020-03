Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afghanistan-Les taliban rejettent la délégation de négociateurs gouvernementaux Reuters • 28/03/2020 à 14:42









KABOUL/PESHAWAR, 28 mars (Reuters) - Les taliban refuseront de négocier avec la délégation formée par le gouvernement afghan, a déclaré samedi un porte-parole du mouvement islamiste armé, ce qui pourrait bloquer le processus de paix favorisé par les Etats-Unis. Zabuhullah Mujahid, porte-parole des taliban, a déclaré que son organisation ne négocierait pas avec l'équipe gouvernementale car cette dernière n'a pas été formée de telle sorte à représenter "toutes les factions afghanes". L'émissaire spécial des Etats-Unis pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a qualifié d'"inclusive" la délégation de négociateurs annoncée par le gouvernement afghan jeudi soir. (Jibran Ahmad et Abdul Qadir Sediqi version française Bertrand Boucey)

