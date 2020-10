Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afghanistan-Les effectifs américains réduits à 2.500 soldats d'ici 2021-conseiller Reuters • 07/10/2020 à 23:18









WASHINGTON, 7 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis réduiront leurs effectifs en Afghanistan à 2.500 hommes d'ici le début de l'année prochaine, a annoncé mercredi Robert O'Brien, conseiller à la sécurité nationale. "Lorsque le président Donald Trump a pris ses fonctions, il y avait plus de 10.000 soldats américaines en Afghanistan. Aujourd'hui, il y en a moins de 5.000, et ce chiffre baissera encore jusqu'à 2.500 d'ici le début de l'an prochain", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé à l'université du Nevada, à Las Vegas. (David Brunnstrom, Phil Stewart, Idrees Ali; version française Camille Raynaud)

