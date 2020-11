Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afghanistan-Dix étudiants tués par des hommes armés sur le campus de Kaboul Reuters • 02/11/2020 à 13:32









KABOUL, 2 novembre (Reuters) - Dix étudiants ont été tués lundi par des hommes armés sur le campus de l'université de Kaboul, a-t-on appris auprès d'une source gouvernementale afghane et de témoins. "Ils tiraient sur tous les étudiants qu'ils voyaient", a déclaré l'un d'eux. "Il y a au moins dix ont tué et de nombreux blessés", a déclaré à Reuters un membre de l'administration ayant requis l'anonymat. De source policière, on parle de 15 blessés. Les taliban, qui ont entamé des discussions de paix avec le gouvernement au Qatar sans toutefois déposer les armes, ont nié toute implication et aucune revendication n'a été formulée. Selon les témoins, les tirs ont été précédés d'une explosion. Une fusillade a ensuite éclaté entre les assaillants et les forces de l'ordre, d'après un porte-parole du ministère de l'Intérieur. (Abdul Qadir Sediqi, Orooj Hakimi et Hamid Shalizi, avec Hameed Farzad version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

