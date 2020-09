Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afghanistan-Des pourparlers de paix s'ouvriront samedi au Qatar Reuters • 10/09/2020 à 20:41









(Actualisé avec contexte, réaction américaine) LE CAIRE, 10 septembre (Reuters) - Les taliban et le gouvernement afghan entameront des négociations de paix directes samedi au Qatar, annonce le ministère des Affaires étrangères de l'émirat dans un communiqué diffusé jeudi. Un porte-parole du mouvement islamiste avait auparavant avancé la même date pour la cérémonie d'ouverture des discussions. A Kaboul, le palais présidentiel a par ailleurs fait savoir qu'une délégation gouvernementale se rendrait vendredi à Doha pour ces pourparlers de paix. Les Etats-Unis ont conclu en février un accord avec les taliban qui prévoit le retrait dans les 14 mois du contingent américain et l'ouverture de discussions entre Kaboul et la milice islamiste, qui n'a pas déposé les armes, mais les deux parties n'étaient jusqu'ici pas parvenues à s'entendre sur l'échange de prisonniers préalable à ces pourparlers. L'accord prévoit "jusqu'à" 5.000 libérations parmi les talibans faits prisonniers et 1.000 du côté des forces gouvernementales. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est félicité de l'ouverture des discussions et a invité les deux parties à faire preuve de "pragmatisme, de retenue et de souplesse". (Alaa Swilam, Omar Fahmy, version française Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.