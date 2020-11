Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afghanistan-Au moins 30 agents de sécurité tués dans un attentat Reuters • 29/11/2020 à 10:31









KABOUL, 29 novembre (Reuters) - Un attentat à la voiture piégée dans la province de Ghazni, dans le centre de l'Afghanistan, a tué au moins 30 membres des forces de sécurité afghanes dimanche, ont dit des officiels, un bilan qui risque de s'alourdir vu la violence de la déflagration et le lieu où elle s'est produite. Baz Mohammad Hemat, directeur de l'hôpital régional de Ghazni, a indiqué que 30 corps et 24 personnes blessées avaient été transportés sur place. "Toutes les victimes sont des personnels de sécurité", a-t-il dit. L'explosion a frappé un site des forces de la protection publique, une aile des forces de sécurité afghanes, on déclaré des officiels locaux. Elle a aussi endommagé des résidences civiles situées aux alentours, où elle pourrait aussi avoir fait des victimes, ont-elles ajouté. Le ministre de l'Intérieur Tariq Arian a confirmé qu'un attentat à la voiture piégé avait eu lieu. Celui-ci n'a fait l'objet d'aucune revendication L'Afghanistan, en proie à la guerre depuis deux décennies, est frappé depuis plusieurs mois par une vague d'attentats à la voiture piégée malgré les discussions de paix engagées entre les rebelles talibans et le gouvernement dans la capitale du Qatar, Doha, et en dépit des appels internationaux à un cessez-le-feu immédiat. Un autre attentat à la bombe a visé dimanche le convoi d'un responsable de la province de Zaboul, dans l'Est du pays, le blessant légèrement ainsi que 22 autres personnes, et faisant au moins un mort, a dit le porte-parole du gouverneur de la pronvice. Personne n'a revendiqué l'attentat contre Haji Ata Jan Haqbayan, connu pour ses critiques des Taliban. (Mustafa Andalib à Ghazni, Sarwar Amani à Kandahar et Abdul Qadir Sediqi à Kabul, Gilles Guillaume pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.