AFG: Léa Dunand-Chatellet (DNCA) nommée présidente de la Commission Investissement Responsable

(AOF) - Léa Dunand-Chatellet, gérante et directrice de l’investissement responsable chez DNCA Finance, est nommée présidente de la Commission Investissement Responsable de l’AFG (Association française de la gestion financière). C’est ce qu’annonce DNCA Finance, ajoutant qu’elle est également nommée membre du Comité du Label ISR. "Je suis particulièrement honorée d'avoir été retenue pour deux instances de place qui encouragent et mobilisent les acteurs financiers dans la construction d’une finance durable et responsable", a déclaré Léa Dunand-Chatellet.