AFG : la gestion d’actifs dépasse les 5 000 milliards d'euros d’encours en France

Le nombre des sociétés de gestion françaises a reculé légèrement à 695 contre 700 à fin 2023 en raison de consolidations et rapprochements. Dans le même temps, 27 nouvelles créations ont été dénombrées contre 23 en 2023.

Les fonds classés " SFDR " gérés en France progressent de 15,4% à 1 647 milliards d'euros. Ils se répartissent entre les fonds " article 8 " (1 552 milliards) et les fonds " article 9 " (95 milliards).

La collecte nette des fonds obligataires de droit français atteint un record de 40,8 milliards d'euros et les fonds monétaires ont attiré 4,2 milliards d'euros. En revanche, les fonds actions et diversifiés ont subi des rachats nets de 18,3 milliards d'euros.

(AOF) - Les encours sous gestion en France (mandats et OPC) ont progressé de 8,7% en 2024 pour atteindre 5 033 milliards d'euros, selon le panorama de l'Association Française de la Gestion financière (AFG). La gestion collective représente 3 500 milliards d'euros, en hausse de 10,7%, soutenue par la croissance des fonds de droit français (2502 milliards d'euros, +9,8%) et des fonds de droit étranger (998 milliards d'euros, +13,1%).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.