Affluent Medical: résultats positifs en cardiologie information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 11:54

(CercleFinance.com) - Le titre Affluent Medical bondit jeudi matin à la Bourse de Paris suite à la publication par le fabricant de prothèses médicales de résultats cliniques positifs sur son anneau mitral.



Les résultats intermédiaires positifs à un an de l'étude pivot Optimise II portant sur 20 patients ont montré qu'aucun des patients ne présentait de régurgitation mitrale supérieure à deux, ce qui répond au critère d'efficacité prédéfini de l'étude.



'Le profil de tolérance de l'étude est excellent: aucun décès, aucun infarctus du myocarde, aucune thrombose valvulaire et aucune endocardite n'ont été rapportés, jusqu'à un an', souligne la medtech dans un communiqué.



Suite à l'analyse de ces données, la société a toutefois décidé de recentrer ses ressources sur le marché américain et d'entrer rapidement en discussions avec la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis.



En raison de l'augmentation des exigences réglementaires en Europe, Affluent estime en effet qu'il est probable que le processus européen s'avère plus complexe et plus long qu'aux Etats-Unis.



Dans le but d'optimiser les dépenses, l'essai européen a donc été suspendu pendant cette réorientation stratégique.



Les investisseurs régissaient favorablement à cette réorientation stratégique, puisque l'action grimpait de plus de 70% en fin de matinée, signant de loin la plus forte hausse du marché parisien.