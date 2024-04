Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL



Résultats financiers 2023 et point sur les activités cliniques en cours de développement.



• Excellents résultats intermédiaires à 1 an de suivi pour l’anneau mitral KaliosTM et évolution stratégique vers le marché américain

• Très bonne performance de la valve Epygon à 1 an de suivi et reconnaissance croissante du concept de valve mitrale biomimétique

• Première implantation réussie chez l’homme pour le sphincter artificiel Artus, pour le traitement de l’incontinence urinaire

• Confiance réitérée des actionnaires de référence à travers l’octroi d’avances en compte courant, permettant d’étendre son horizon financier jusqu’à fin juillet 2024