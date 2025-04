Affluent Medical : RESULTATS ANNUELS 2024 : Affluent Medical franchit de nouveaux jalons clés dans l’exécution de sa feuille de route clinique

Aix-en-Provence, le 24 avril 2025 – 17h45 CEST – Affluent Medical (ISIN : FR0013333077 – Mnémonique : AFME – « Affluent » ), société française de technologies médicales en phase clinique spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de dispositifs médicaux implantables innovants, publie aujourd’hui ses résultats annuels pour 2024.

Marquée par des jalons clés à la fois cliniques, réglementaires, stratégiques et financiers, l’année écoulée constitue une nouvelle étape décisive dans la trajectoire d’Affluent Medical, la rapprochant encore un peu plus de la phase de commercialisation de ses dispositifs innovants.



A cette occasion, Sébastien Ladet, Directeur Général d’Affluent Medical déclare :

« 2024 a constitué une étape structurante dans la feuille de route d’Affluent Medical. Les validations cliniques et réglementaires obtenues, la reconnaissance industrielle de nos technologies par un acteur mondial de la MedTech, ainsi que le renforcement de notre organisation, nous permettent d’aborder avec confiance une nouvelle phase de notre développement. Nous sommes désormais en ordre de marche pour faire passer nos dispositifs du stade clinique à la réalité du marché, avec l’ambition d’apporter des solutions concrètes et innovantes à des millions de patients dans le monde. »